黃旼炫金在煥再同台　朴志訓望演高中生

韓國限定男團Wanna One出身的男星朴志訓有份演出古裝劇《花黨：朝鮮婚姻工作所》正在熱播，而他最近為雜誌拍攝寫真，講到自己的性格與劇中角色高英洙有很大差別，所以演繹上有難度：「我不像英洙那樣經常撒嬌，所以花了很多努力，去分析這個角色有甚麼陰影，喜歡甚麼和討厭甚麼。」

童星出身的朴志訓，兩年前參加選秀節目《Produce 101》第二季後成為偶像，現在又再次挑戰做主演，不斷作新挑戰的他表示：「我不會因為失敗而放棄，我不怕失敗，希望反覆地挑戰和有不同的經驗。」談到將來想挑戰的角色，他就希望演高中生，演繹青春的故事。

而同樣是Wanna One出身的男歌手黃旼炫及金在煥，前晚為在釜山舉行的音樂節擔任嘉賓，在Wanna One的時候是老友的二人在台上見到對方立即上前攬攬及搭膊頭，不少粉絲見到二人相隔多時再度同台都大表感動。

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