東方日報C1：王浩信打爆鼻吐血《決》心搶獎

無綫台慶頒獎禮即將殺到，最矚目的視帝、視后之爭雖未公布提名名單，但劇迷早已心有所屬！王浩信去年落敗後捲土重來，激戰三屆視帝郭晉安與憑《金宵大廈》跑出的陳山聰；視后方面，影后惠英紅「戲」勢強勁如虎入羊群，連視后唐詩詠都未戰先認輸！

經過整年努力，又到派成績表的時候！無綫台慶盛事《萬千星輝頒獎典禮2019》全城熱切期待，「視帝」、「視后」仍未公布入圍名單，但獎項之爭已成為談論話題！綜合劇迷的心水分析，刻下熱播的台慶劇《解決師》，主角王浩信與唐詩詠食正個勢，其中浩信在劇中不斷糟質自己，增肥15磅又打到吐血幾乎破相，隨時再稱帝；《金宵大廈》的陳山聰與李施嬅贏盡口碑，山聰更於下月結婚，有機會雙喜臨門；至於三屆視帝郭晉安與馬國明在《白色強人》表現出色，亦會是一路奇兵！

分飾兩角極速增肥15磅

王浩信於2017年憑《踩過界》首嘗視帝滋味，今年於台慶劇 《解決師》中為角色付出不少血汗，坦言渴望再稱帝：「我渴望有呢方面鼓勵！當然要等觀眾評價、支持，但我都係將獎項放第二位，首要係演好戲。」劇中的角色身手了得，浩信事前花了不少時間學習近身搏擊技術，笑言被用到盡：「呢套係打得最多一套，蒙住面都係我自己打！同武指講要用盡我，結果真係用得好盡，八成半都係親身上 陣。」拳腳無眼，他表示有一場戲被打爆鼻，擔心過會破相：「嗰日拍到朝早六點幾，大家集中力都差啲，結果打中咗個鼻，爆得好緊要！又腫又痛！嗰刻都驚個鼻會歪同驚破相，入面不停流血，吐出嚟成地都係，後尾成個禮拜先消腫。」令他明白到動作演員辛苦之處，但仍有興趣向這方面發展。

除了打鑊甘外，王浩信更要不斷糟質自己！他希望令到解決師 「K」與體育老師「O sir」有截然不同的分別，故不惜增肥15磅：「同 監製講唔好淨轉髮型，殺手應該瘦啲，老師就圓潤啲，前後相差15磅。為咗增磅要一日五餐係咁食嘢，但最難增 咗磅要拍番『K』，要用鏡頭去遷就。」

睇好馬國明開齋

另一熱門人選郭晉安先後三度贏得視帝，與羅嘉良及黎耀祥「平起平坐」，今年憑《白色強人》中「楊 逸滔」一角再獲肯定，倘若再攞便成為無綫史上第一人四奪視帝！近日與譚俊彥合拍新劇的他，談到被睇好破紀錄，他謙虛說：「頭Round多人入圍，我都有信心，但最緊要觀眾睇得開心！其實每個角色都會有支持者，依家淨係想拍好新劇，唔想畀壓力自己。（ 你睇好邊個？）馬國明啦！佢喺《白》劇內拿捏得好好，仲有一 個好似叫譚俊彥囉！」認真識做！

惠英紅視后坐定粒六

今年「視后」之爭相對簡單，網上早已睇好年初播出的《鐵探》惠英紅，貴為影后級人馬的她可謂由頭帶到尾，更坦言有心爭獎，希望觀眾不要忘記投她一票，難怪「視后」唐詩詠亦笑言未戰先敗。2017年憑《不懂撒嬌的女人》封后，轉眼兩年，唐詩詠今年擔正的《解決師》雖有台慶劇的優勢，但她提早投降：「我今年睇好紅姐（惠英紅），冇呢個諗法，亦唔到自己去諗，所以就唔諗囉！」講到於《白色強人》中，與馬國明的感情線很受落，詩詠坦言很喜歡這個劇本：「入面嘅角色大家好鍾意，我都喜出望外！擺咗好多時間喺入面。」

唐詩詠黃智雯唔睇好自己

講到熱播的《解決師》，詩詠表示該劇的題材特別，希望大家細心欣賞：「其實最大嘅目標係希望觀眾睇到我嘅努力，之前大家仍然覺得我有不足地方，所以拍《白色強人》嗰陣畀多100或者200%努力、付出，希望觀眾真係可以投入角色入面，呢個係最重要，獎項嘅嘢我唔會多諗，從來唔會諗自己範圍以外嘅嘢。」這段時間，詩詠趁放假去日本、韓國旅行，沒有參透人生、沒有刻意計劃：「咁啱遇到就去，想做就做。」

李施嬅有口碑當贏咗

另一位熱選「視后」、憑《金宵大廈》爆紅的李施嬅，劇中所演的「Coco」語調很誘人，旗袍Look更成功展現女性曲線美與東方特色而大獲好評，但對爭獎只抱平常心，昨日回覆時指劇集有好反應已經當贏：「好感激觀眾、網民，畀到好多鼓勵我，好感動、好開心，已經當贏晒！

至於獎項，我攞到固然開心，係好完美嘅結局，但獎呢啲嘢唔係我控制，《金》劇成功已經好感恩！（睇好邊個？）呢排飛嚟飛去，冇認真睇晒啲劇，留畀大家決定啦！」至於去年「星馬視后」黃智雯今年大有機會憑《街坊財爺》獲提名視后，但面對紅姐亦投降：「我都好欣賞紅姐霸氣嘅演出，亦好支持施嬅，佢嘅造型好靚！」

化妝：Jessica Chan 髮型：Eve（唐詩詠） 服裝：Theory（王浩信）

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