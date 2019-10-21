網選十大台灣泳裝女神！雞排妹爆冷得第八

有台灣網民選出今夏十大社交網泳裝女神，讓大家了解新一代最索的台灣網絡性感女神，結果擁有G Cup超澎湃身材的索女主持熊熊（卓毓彤）大熱勝出，本身熊熊已經常大方晒性感照，最近更創辦泳衣品牌，人氣再升！

身材火辣的「雞排妹」鄭家純曾推出多本寫真，向來是大批宅男的女神，但今次選舉爆冷只得第八名，可能因為她近來Update性感照片不夠多，網友均希望雞排妹繼續多晒火辣照片！

排行第二名是以「校園美女」身份出道的林書葶（Una），樣子甜美甚為「Girlfriend-able」、第三名是曾擔任節目《國光幫幫忙》助理主持的「鮪魚」徐瑋吟、第四名是「鄰家系」女神雅涵（Kimi）、第五名是有「氣質女神」之稱的小雪、第六名是網紅張楚珊、第七名是曾加入《我愛黑澀棒棒堂》的陳伊、第九名是YouTuber「一隻阿圓」、第十名是國光幫女神之一的蘇心甯（Lala）。

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