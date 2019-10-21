告黑粉庭審細節曝光　楊冪玩黑絲極度誘惑

北京天氣轉冷，「帶貨女王」楊冪現身機場，上半身穿帽Tee、戴口罩包到冚，下半身穿上黑色絲襪，大騷纖細美腿，又網民大讚！

另外，近日網上爆出一段楊冪告黑粉的庭審錄音，網友將3小時的錄音剪輯成一個爆笑的視頻片段，內容全程高能，視頻發布後立即引起廣發關注。

所謂視頻其實只有原告楊冪的代表律師、被告及法官的對話，被告人也就是楊冪的黑粉，他在社交平台經常發放和轉發大量虛假、貶損及誹謗的失實信息，這些行為嚴重的侵犯了原告楊冪的名譽權，嚴重影響了藝人楊冪的正常工作和生活。

而在庭審過程中，被告方就原告方禿雞、整容、閨蜜關系、軋戲、離婚、水軍營銷以及偷稅漏稅等方面提出疑問，而楊冪方代理人在回答法官問題時，均以不是事實、不知道、不確定，沒有主張，惹得網友頻頻爆笑。

網友看了視頻後紛紛表示，楊冪這次告黑粉的舉動太隨意了，被瘋狂打臉。

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