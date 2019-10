Backstreet Boys澳門開騷　歌迷懷舊90年代

於90年代人氣無兩的美國男子組合Backstreet Boys,上周六於澳洲威尼斯人開騷,今次是他們18年來最大規模的世界巡迴演唱會,座無虛席。

組合首先以1996年歌曲《I Wanna Be With You》為演唱會打頭陣,勁歌熱舞,令歌迷一下子回到美好的黃金年代,之後接連唱出《Get Down(You're the One For Me)》、《As Long As You Love》、《Everybody(Backstreet's Back)》等耳熟能詳的作品,令歌迷歡呼連連,唱到首本名曲《I Want It That Way》更帶起全場高潮。

演唱會最後以《Don't Go Breaking My Heart》與《Larger Than Life》安歌作結,歌迷都意猶未盡。組合其後於社交網站Instagram官方戶口分享開騷照片,留言表示:「能夠為澳門嘅你哋表演真係最大榮幸。」

成員Nick Carter今個月初做老竇,遠離家鄉的他掛念女兒Saoirse Reign,於Instagram上載BB女的照片,留言表示:「當佢只得幾個禮拜大就要離開佢真係好難受。」他又上載食酒店自助早餐的照片,拍下一碗蝦米,寫到:「早餐係食呢啲。」看來他很受到文化衝擊!