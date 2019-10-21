兩父子合體谷碟　金秀賢孖朴敏英上海吸金

金秀賢難得與父親同框，他昨晚包到冚飛滬，朴敏英則於今晨出發。

今年7月1日退伍的31歲男神金秀賢，早前客串IU孭飛劇《德魯納酒店》後，有望接拍明年上半年播映的新劇《雖然是精神病但也沒關係》強勢回歸。

而他早前為代言韓國化妝品牌拍廣告，並將於今日下午於上海舉行發布會，昨晚金秀賢戴上黑色口罩、以全黑打扮包到冚現身首爾機場被捕獲，他抵達上海時，見到有粉絲捱夜接機，登車前不忘向粉絲揮手，十分親民。

同為該品牌代言人的33歲女星朴敏英，則於今日上午啟程前往上海，準備下午一同出席發布會，身穿冷衫的朴敏英臉圓圓，似乎較去年拍攝《金秘書為何那樣》時增肥了不少，但心情靚爆甜笑派心心！

此外，金秀賢的父親金忠勳是1980年代搖滾樂隊Seven Dolphins主音，今日有韓媒公開他為宣傳新碟，與金秀賢合體的片段，兩父子難得同框，令粉絲大感驚喜。談及兒子金秀賢是出名藝人，金父亦大感欣慰：「作為父親當然好感恩及幸福，但每次見到將我個名同秀賢相提並論，亦會有負擔感。」金父指兒子靠自己努力得到現在的名氣與成果，他亦相信自己有另一條路，並透露父子關係非常好，私下會經常交談。

金父坦言作為父親亦有對兒子感愧疚之事，就是自己早年在釜山活動時，聽到秀賢要接受心藏手術，卻未能在身旁陪伴他。他指金秀賢於2004年在醫院致電給他，告訴他只是小手術，並着他不用擔心，他後來得知是大手術，令他十分內疚。