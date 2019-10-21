被爆胃口超好！范冰冰一餐飯使41萬人仔？

去年捲入逃稅風波嘅大陸女星范冰冰一舉一動都備受關注，早前佢就去咗上海出席時裝周，仲到訪被稱為上海最貴嘅餐廳用膳，一餐飯竟然食咗41萬人民幣（約46萬港元）？

事源餐廳老闆喺微博上載同冰冰合照，之後就有網民上載一張天價帳單，話冰冰呢餐飯價值41萬人仔！雖然張單係出自同一餐廳，不過其實係上年杜拜王子請人食飯時，私人訂製嘅菜式！不過呢間餐廳人均消費都起碼4萬人仔（約45萬港元），而今次冰冰仲要係老闆親自招待，一定唔平，但網民都笑言應該唔使冰冰埋單啦！

着上黑銀Bling Bling連身裙嘅冰冰仲同職員合照，毫無架子！老闆仲大爆對方好胃口：「如果不是面對面，還真不知道這麼瘦的范冰冰如此愛美食，而且胃口超級好，很真實也很親切，與傳說中的完全不是一回事，她是個非常善良的人！我們約了經常品嚐（嘗）美食[哈哈]」冰冰睇到個識噴煙嘅甜品時笑得非常開心，但當見到被鏡頭影住時，即時變得愕然！

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