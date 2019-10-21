特別小粉絲捧場！郭富城Encore巡唱震撼澳門

「舞台王者」郭富城的《舞林密碼世界巡迴演唱會》由去年底開始至今，演出差不多近20場，而澳門站於今年1月份已經舉行過兩場，口碑極佳。由於反應甚好，完show即有其他澳門主辦機構，向城城的巡演招手，希望他在10月到澳門再Encore兩場。

今次主辦機構新濠影滙希望把智能舞台原裝呈現，創作一個《郭富城舞林密碼‧夢幻距離2.0演唱會》，把座位和舞台拉得更近，營造夢幻距離。正因為場地的特別設計，寬大的智能舞台以三面台形式擺放，令配合表演的弧形LED可更宏大，視覺效果更天馬行空，再加上近千盞電腦燈營造漫天雨缐交互飛舞的壯觀場面，和七彩雷射燈光的扇形交匯，整個演出章節都是聲、影、色、藝俱具震撼力，全晚歡呼聲不絕於耳。

演唱會現場更出現一位特別的小粉絲，就是城城的大公主「大寶」，一連兩晚都搖着燈棒，跟着爸爸跳舞來支持，她特別喜愛《para para》和《就是孫悟空》，更可愛是跳到中途竟然佻皮大叫「爸爸」，而城城亦溫馨回應：「我的大寶有來支持我，Chantelle坐在哪裏？」全場觀眾大拍手掌兼四圍望，場面好不熱鬧。

演唱會主打夢幻距離，所以座位和舞台也相當貼近，唯獨是演唱《花花水世界》，升起三層智能舞台，給城城高正站立，演唱《你是未來》時，彩藍瀑布拾級而下，一層一層，很有氣勢。此外《失憶卡邦》章節，有火車分裂、又有半空爆開、車頂電筒舞，配合不同高樓大廈聳立，出鏡入鏡，實在妙目生輝，觀眾看到嘆為觀止，掌聲連連。城城說：「能夠10個月內去同一個站點作大型表演兩次，感到很榮幸，所以今次智能舞台攞放、視覺特效、舞蹈編排，都花了不少心思於其中。」

是次來澳門支持城城的有譚耀文一家、文念中、舞台劇導演Tom Chan、何麗全夫婦等，觀眾均一致讚口不絕，認為同一個舞台，可以有如此多變化，真正百看不厭。城城之後將和電影《麥路人》團隊，分別去參加東京和倫敦電影節，他很期待分享是次全球首映，更希望電影有好成績。

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