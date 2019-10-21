每次比賽都腳震！許靖韻話唱歌最緊要係…

英皇歌手許靖韻（Angela）日前為內地音樂節目《2019粵語好聲音》擔任嘉賓，並演唱《不如告白》和《歲月如歌》兩首歌曲。Angela在節目中跟參賽者分享自己過往的比賽經驗，她表示唱歌最重要的是不忘初心，記住自己初開始唱歌時的心態，才能把歌曲演繹得最好。她又搞笑說其實不論比賽多少次，都難免會緊張得腳震，並直認沒有解決辦法，她笑說：「你叫佢唔好緊張，其實佢都係咁緊張㗎咋！」引得全場大笑。

落力為演唱會排練

另外，早前改期的「許靖韻《My 25 Live》」個人演唱會將在11月23日於九展Music zone舉行，Angela最近除了奔波各地拍攝節目，亦不斷排練，相當忙碌，她說：「依家如果唔係要錄節目嘅話，就會抽時間練歌、練舞，準備演唱會，但好彩之前都有Keep住排練，所以依家我喺內地錄節目就自己練吓歌，希望演唱會大家會滿意我嘅表現啦！」

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