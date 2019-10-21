慘遭灌酒非禮！王敏奕不堪受辱公開控訴

由藝人王敏奕、梁漢文主演的ViuTV劇集《假設性無罪》本周三大結局，故事以職場性騷擾為題材，在播出的一集中王敏奕受命跟老闆見客，期間被灌酒及非禮摸屁股，她不堪受辱而去，決定聯同公司其他曾遭性騷擾的女同事，公開控訴公司不良文化。

冇用墊唔錫身

王敏奕為拍攝劇集不斷犧牲色相，她指不用加「Pat」保護自己：「呢場戲嘅意義大於畫面，因為對女性嚟講係一件好尷尬嘅事！個角色設定雖然唔係大膽，但都會為自己出頭，所以好快可以逃出魔掌！」她更表示自己一向唔錫身，身邊同事反而不停提醒她小心走光：「我第一次咁重戲份，一日拍十幾場戲，呢個挑戰好大！身邊同事好緊張我，提我領口要拉高啲，有同事照顧我，咁就可以落力演出！」

梁漢文爆張慧儀最搏

至於梁漢文大爆張慧儀是劇中公認最搏命的演員：「之前有一場拍慧儀姐色誘我嘅場口，第二日我開工，望一望導演對眼做咩腫晒，原來佢拍完慧儀姐場戲後，生咗眼挑針！所以你話拍呢部戲幾辛苦，隻眼都唔知放邊度好！」

陳俞希影罪證報寸

而陳俞希在劇中對飾演花心賤男的陳子豐死心塌地，她大爆陳子豐暪住老婆接拍劇集，劇中不斷「非禮」女同事，已拍低罪證，準備發送給他太太：「佢劇中成日摸呢個，摸果個，之前仲話摸雷深如（J.Arie）嗰場戲過足手癮，我一定話比阿嫂知！其實佢戲外就好紳士嘅！」

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