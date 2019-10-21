上月入伍　李弘基親筆信同粉絲報平安

韓國男團FT Island的主音李弘基於上月入伍，近日有他在軍中訓練的照片曝光，身穿運動服的他擺甫與同袍合照，又被拍得在飯堂用膳時雀躍地與飯堂職員交談，似乎已適應軍隊生活，而FT Island所屬的FNC事務所今日透過官網公開李弘基在軍中寫的親筆信，跟粉絲報平安及分享他在部隊的生活。

李弘基指自己適應力很好，在軍隊過得非常好：「同袍全部都好善良，喺呢度嘅生活好有趣，我喺度叫督促佢哋做運動，呢度嘅人一係好似豬咁，一係就係排骨精！我以為我年紀大會體力不足，但多得20年嘅社會生活學到嘅生活智慧，一啲問題都冇，你哋過得好嗎？」李弘基談到入伍前舉行簽名會時，收到粉絲送的軍中必需品，全部十分有用，很感謝粉絲的心意，並指粉絲在網上寫信給他，但因為太多而無法看完，所以這次親自寫信多謝大家。

他又笑指在軍中很努力宣傳FT Island的歌曲，他的目標也是在軍隊與更多人成為朋友，向對方宣傳組合的作品，而現時在訓練營中已經完成一半：「瞓覺時小隊長會播《Quit》，收到我簽名嘅人承諾會嚟演唱會，已經簽咗500張左右。」