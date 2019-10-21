溫碧霞恨拎金像影后　關智斌重返香港影壇

由溫碧霞（Irene）與關智斌（Kenny）主演的英皇電影《墮落花》，率先入圍今屆香港亞洲電影節「隆重呈獻」環節，兩人相信電影會帶給觀眾很大驚喜。Irene自言一直有個電影夢，今次遇上好劇本大感興奮莫名：「當我睇到《墮落花》劇本，就即刻愛上，個角色不時出現幻覺，對演員嚟講好吸引，演繹難度相當高；拍攝以來，無論攝影、美術、視覺效果、演員等等，全部都好完美，我對試片好滿意，好期待觀眾嘅反應！」問她會否會期待憑此角色獲獎？她嫣然一笑：「我話冇，你信唔信呀？金像影后一直係我嘅夢想，由15歲開始做戲，我已經憑《靚妹仔》同《俏皮女學生》入圍金像獎最佳新人獎，令我由細訂立目標，希望成為一個出色演員；今次，我盡自己最大努力演好《墮落花》，最重要係大家鍾意呢齣戲，咁獎項無疑係最極夢想，我會抱住隨緣心態，如果上天賜畀我，我會欣然接受。」

至於Kenny對於電影入圍今屆香港亞洲電影節，他直言猶如打了一支強心針，深受鼓舞：「收到消息，第一個反應係好感恩，我已經有8、9年冇拍過香港電影，再用廣東話去拍，依家電影可以入圍影展，確實非常榮幸，對我未來朝向電影發展嘅道路，鋪咗一張紅地氈。」重返香港影壇，他慶幸遇上認真而出色的製作團隊：「這次參演嘅最大意義，係發現香港有好多好有才華嘅新導演，阿斌（導演李卓斌）雖然資歷比較新，但充滿幹勁，無論喺拍攝現場，或者睇佢剪片、講起劇本，都可以感受到呢份熱情。」

Kenny又預告戲中有驚喜，會打破大家對Irene及他的既定認知：「Irene一直給外間好靚、好有味道，甚至仲停留喺海潮時代嘅印象，但今次合作，我見到一個全新嘅Irene，將我帶入比較黑暗、沉鬱嘅角色，所以大家入場前要有心理準備，戲套唔係Irene一貫嘅愛情電影，或者我拍慣嘅校園片，係一次重大改變。」他又自爆戲中有不少親熱場面：「我相信如果有提問環節，大家會對戲中嘅親熱場面最感興趣，坦白講，套戲嘅親熱場面幾多，對我係一個突破。」

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