等「BB」出世！阮兆祥準備做新手爸爸

將於本周五（25日）假旺角麥花臣場館開騷的阮兆祥（祥仔），今日到九龍灣與樂隊綵排，自言心情期待的他，比喻自己為新手爸爸，正準備迎接「BB」出世：「明知係仔嚟，但唔知佢係咩樣。籌備咗好耐，唔知啱唔啱觀眾口味，到依家監製都未同我講個舞台設計，淨係話會有3個機關，要開騷前一日踩台先知。」現時可有養聲？他講笑話：「有養鬼仔！我係指有助養外國小朋友，當然有（養聲），依家少講嘢為妙，講嘢係最傷聲。」

王祖藍送咪

祥仔指今次開騷，獲四方八面的朋友以不同渠道支持，令他非常感動：「有買飛、買唱片同捐錢，今次開騷謝絕花籃，後台會有個慈善籌款箱，仲有人送滴雞精、人蔘畀我。」至於老闆王祖藍，祥仔興奮拎出私家金咪「藍藍」說：「有日王祖藍專登送呢支咪、接收器畀我，份禮仲大過佢個人，真係好感謝佢咁支持我，呢支咪都價值不菲！」

擔心演唱會受影響

講到同期原先有蔡一傑、陳綺貞及馬浚偉開騷，頭兩者已宣布取消個唱，而馬浚偉則將某幾場改期，問到可會擔心橫跨周末的演唱會不能如期舉行？祥仔坦言：「會擔心啲觀眾交通方面、會唔會安全，不過麥花臣應該會好少少，唔係對正彌敦道，又有小巴、巴士，都有諗過星期五嗰場好唔好提早，但啲Fans又未放工，上天自然有最好安排。（會有Plan B？）當然有，但唔希望用到，啲Fans一番心意咁早買定飛，改期未必夾到時間。」續指或會邀請蔡一傑來睇騷：「雖然同期開騷睇落似競爭，但都係朋友，會互相支持，祝福佢哋盡快開番騷。」

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