蘇雙兒有經驗唔緊張　潘立詠指亞姐有港味

2019亞洲小姐香港賽區十五位入圍佳麗於大埔亞視首見傳媒，當中佳麗（9）潘立詠與（10）蘇雙兒皆以性感低胸裙亮相，大騷身材，相當搶鏡。（10）蘇雙兒曾參選港姐可惜未能入圍，她表示曾在澳洲選過華姐並奪得季軍，有一定參美經驗，故今次參加亞姐也有信心，覺得自己上台也不會太緊張，但認為世界上沒有必勝，最重要是臨場發揮。

由西班牙返港參亞姐的的（9）潘立詠被問到身材豐滿是否優勢，她笑謂可能在外國生活和飲食問題所以身材較豐滿。問到為甚麼首次參加選美會挑選亞姐，可會擔心亞視前景？她說：「我覺得參選亞姐可以向世界華人展現香港嘅味道，唔擔心亞視前景，我內心對亞視好有感情，睇過亞視好多武打片。」潘立詠又稱自細習武學少林功夫，希望在決賽能夠表演給演給大家看，她說：「仲學過吓巴西柔術、拳擊，最擅長係棍術。」

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