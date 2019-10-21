《牛下女高音》劇透：雪兒Nam被爆同居

第十一集(10/21)

雪兒（黃心穎飾）和Nam（張振朗飾）的「同居」關係被同事揭發，Nam如啞子食黃蓮。大爆將一封信交給雪兒，原來是離婚通知書，雪兒雖早有預備要面對，仍難掩心中失落。Nam堅信離婚通知書非雪兒前夫主動發出，不過雪兒認為是時候來個了斷……眾人弄髒了黑仔（曾偉權飾）的海報而心虛，互相推搪下大爆上天台，發現海報失去蹤影，只遺下一件捉賊線索。海報失竊背後，竟牽引出憂鬱哥（韋家雄飾）一段深刻的那些年往事。一聲伯伯，觸動了黃河（蔣志光飾）的神經，校長（鍾景輝飾）的一句話竟然令他……

第十二集(10/22)

靜怡（龔慈恩飾）連番測試大爆，不僅沒有釋除外遇疑慮，反倒令她的疑心增大，姊妹們只好教她終極一招……遊子（鄭敬基飾）突然發現自己可以憑人體氣場的深淺度，判斷對方的身體狀態，登時人人自危。仍受離婚通知書困擾的雪兒，在遊子鼓勵下決定主動辦離婚手續，Nam屢勸不果，只能陪她到律師樓……合唱團獲邀演出，大爆要求眾人接受特訓。表演過後，眾人意外得知當年合唱團其中一成員的消息……大爆醉醺醺回家，不停說「對不起，老婆」，靜怡聞言色變！

第十三集(10/23)

大爆一早起床不見靜怡，猜想她是應舊老闆要求臨危北上幫忙，實際上靜怡因大爆「出軌」一事而與姊妹登上郵輪散心，不過沒有告訴她們真相。遊子頭頭碰着黑，終發現所謂的氣場原來是患上眼疾，這好將他的事業判了死刑，遊子失落之際不禁想起妻兒，希望能有機會親眼看到二人。眾好友鼓勵遊子做手術，還在手術前圓了他一個心願。大爆因遊子患病一事大為感觸，從而發現自己對靜怡的事不甚了解，亦未曾主動去關心她，頓感慚愧……

第十四集(10/24)

Nam約見雪兒丈夫王子儒（翟威廉飾），告知離婚通知書一事，子儒堅稱沒有發信，希望與雪兒見面。Nam騙說有特別任務，幫助雪兒打扮，可惜最終被她識破指摘！陸同（歐瑞偉飾）購入大批健康產品，黃河對其銷售手法存疑，二人鬧得不愉快。雪兒因工作遇見子儒與Christine約會，滿腦疑問，Nam鼓勵她與子儒見面，了解真相。陸同遇到困難，礙於面子不想求助黃河，最終硬着頭皮請他幫忙，黃河要求增加一成佣金，陸同認定他做不到一分錢生意，結果……

第十五集(10/25)

Nam與雪兒查案遇襲，沒想到雪兒會替他擋下痛擊，既感激又心痛，不自覺流露異樣情愫，趁機問雪兒會否願意一見子儒，雪兒終有所放鬆。靜怡對大爆疑似出軌一事採取前事不計態度，還試着令彼此關係重拾親密，可惜大爆總是不解風情。靜怡擔心自己的吸引力下降，決定好好保養一番……Nam覺得自己與雪兒被跟蹤，渾身不自在。被雪兒當作子儒外遇的Christine（謝芷倫飾）一直死纏子儒，並再出手離間他和雪兒，一向堅定的子儒似乎有所動搖。

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