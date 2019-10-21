《解決師》劇透：O Sir冒險救被綁架Jovy

第六集(10/21)

Jovy（唐詩詠飾）遇車禍輕傷，朱展（焦浩軒飾）追捕司機時身手敏捷，被O Sir（王浩信飾）看中獲邀加入欖球隊。O Sir發現有神秘車輛跟蹤Jovy，暗中保護，豈料她在酒吧被迷暈帶走，O Sir因突發頭痛錯失救人機會……喪昇（楊證樺飾）綁架Jovy，蔣滔（羅樂林飾）與太子（李天翔飾）親自交贖款，惟喪昇早已策劃爆炸。O Sir為救Jovy不惜以身犯險。喪昇被捕，卻在警署內自殺！Man Sir（張頴康飾）留意到有神秘人出手，以及警隊潛在一股黑勢力。Jovy回想拯救自己的人，感覺似曾相識……

第七集(10/22)

太子助進興剷除喪昇，三坐館支持太子暫代龍頭之位，太子表現謙讓卻暗藏野心。Jovy在蔣家大宅休養，對頌如態度尤其冷淡。O Sir幫忙處理教務，發現Jovy與Chloe（張曦雯飾）莫名地相似，不自覺對Jovy多添好感。O Sir帶領欖球隊贏了友誼賽，隊員信心大增。Man Sir到學校演講黑社會問題，他因Jovy背景而心存偏見，Jovy感激O Sir解圍和開解，與蔣滔關係破冰。太子致力擴展物流公司業務，頌如（陳敏之飾）覺可疑。

第八集(10/23)

頌如警告會找出太子有問題的證據，太子憶起蔣滔與年輕頌如結緣的往事。蔣滔查問滔天物流業務進展，頌如選擇不揭發太子。Linda（胡琳飾）結識Jovy，終得悉O Sir與Jovy的緣分，又診斷出O Sir中槍後對高音頻敏感的後遺症。Jovy、O Sir為擺脫保鏢在雨中浪漫奔跑，情愫漸生。Man Sir追查喪昇自殺一事，留意泰國毒梟猜萬（煒烈飾）死後冒起的Tony。高家被爆竊，O Sir發現竟是Chloe的澳洲同事Andy主使……

第九集(10/24)

O Sir用暗網調查Andy來港原因。蔣家樂敍天倫，太子暗中利用影子物流車進行毒品交易，成功避過頌如耳目。Jovy從母親蔣陳美霞（苗可秀飾）口中得知蔣滔患病，兩父女打開心扉。高俊（丁子朗飾）獨斷獨行，令欖球隊未能發揮團隊精神而敗陣。Man Sir欲往泰國調查喪昇死因，但幗纓（張文慈飾）以影響他的前途極力阻止。O Sir在高家意外發現Chloe的筆記簿，估計Andy需要筆記簿製毒。有人企圖暗殺Tony，O Sir於是搶先一步接觸他……

第十集(10/25)

O Sir救出Tony，確認Andy要從Chloe處取得製毒方法。高俊反省自己，欖球隊終成功建立團隊精神。Jovy對O Sir動了真情，心心利用午間廣播幫助Jovy示愛，O Sir藉口遺失手機逃避Jovy……警方證實Tony與太子有來往，Man Sir認定蔣滔與太子根本無意退出江湖，下屬宋巧盈（馮盈盈飾）暗中到泰國調查喪昇死亡事件，估計警隊潛藏太子內應。蔣滔終得知太子隱藏的野心，揚言不會讓他得逞……

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