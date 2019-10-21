美貌智慧並重！吳玥彤馮熙淳碩士畢業選亞姐

曾入圍本屆港姐十五強、現轉戰亞姐的（2）吳玥彤（Cayley），和（12）馮熙淳（Charlene）屬今屆美貌與智慧並重的佳麗，均為碩士生。Cayley之前參選港姐時雖被評為大熱，但粉絲為她開設的FB專頁暫時只有7個讚，幸好其instagram粉絲有3825個，全靠她常上載水着相、旅行相等性感兼仙氣的相片，派福利保持人氣度。

至於Charlene的instagram粉絲不及Cayley多，暫時只有1709個，但她的優勢是未選先贏，皆因她在今年八月舉行的《2019亞洲太平洋國際小姐總決賽（香港區）》已奪得冠軍。而Charlene不單在2014年於加州大學柏克萊分校經濟系畢業，去年更是香港大學Masters of Real Estate的碩士生，她在ig曾晒命說：「我自豪因為我係港大地產系碩士畢業生。」

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