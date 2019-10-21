搣甩30磅選亞姐　張可盈大晒自信胸

2019亞洲小姐香港賽區十五位入圍佳麗於大埔亞視首晤傳媒，標青佳麗之一的張可盈身高175cm，擁有一雙煞食長腿，身材更相當出眾，面試後更被起底發現社交平台上載了不少性感泳照，她說：「都係第一次擺相，因為啱啱去完旅行，都滿意自己身材。」張可盈又自爆為選美減了三十磅，上圍更降Cup兼縮水，她笑說：「依家細咗，由36C縮到依家得34B。」

張可盈曾參選今年港姐但落選，她前年畢業於香港浸會大學傳理系，更憑優異成績獲得一級榮譽學士學位，當時更擔任學生代表上台致詞。正所謂女大十八變，原本她一個四眼箍牙肥妹仔，後來積極減肥及箍牙，由闊面轉化成臉尖尖，再除去黑框眼鏡，搖身一變成為陽光索女，相差程度絕對達五粒星！收身後的Natalie自信十足，趁旅行更異地大解放，大騷逼爆上圍及白滑長腿！

另外，參選過三次港姐也未能入圍的范莎莎終於成功入圍選美，她稱對選亞姐有信心，覺得優點是有觀眾緣。對於亞視傳財困，她指對亞視有信心，她說：「上屆冠軍梁雪瑤都話冇問題。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。