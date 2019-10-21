孖韋史密夫搞首映　李安獲贈壽桃提早慶生

導演李安的科幻動作新片《雙子任務：疊影危機》（Gemini Man）將於周三在台北上映，今晚在當地舉行首映。他和荷里活巨星韋史密夫（Will Smith）齊站在紅氈上，現場聚集了千人Fans，二人對簽名合照來者不拒，韋史密夫更親切地攞影迷手機自拍，看起來心情大好。

韋史密夫在台上用國語說：「你好台北！」表示很興奮和李安來到台北，大讚食物美味，又指：「他（李安）有個小小的願望我要幫他完成。我是歌手出身，每次我表演，李安像個小孩一樣 。我看他想要當饒舌歌手！」現場提早為李安慶生，更有舞獅表演，全場大唱生日快樂歌，又準備超大壽桃，裏面裝了小壽桃。韋史密夫還拋壽桃給台下fans，相當熱鬧！

後天就是李安65歲生日，談及其生日願望：「希望片子賣好一點，希望觀眾喜歡，希望還能為電影這個理想奮鬥，家人平安、世界和平，不過世界和平比較困難一點。」

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