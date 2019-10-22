東方日報C1：潘立詠VS張可盈掀亞姐爭霸戰

亞洲小姐香港賽區入圍佳麗昨日首晤傳媒，在社交網上載不少性感泳照的張可盈自爆為選美勁減30磅，縮胸降Cup參選！至於由西班牙返港的潘立詠雖然樣貌普通，但勝在「峰」頭勁，更識得少林功夫，有力一戰！

入圍佳麗包括張可盈、吳玥彤、黃凱怡、周紫清、張雯、符玉婷、許嘉欣、潘立詠、蘇雙兒、康沂、馮熙淳、羅燕霏、范莎莎及羅思雅昨日在大埔亞視首晤傳媒，至於另一佳麗陳詠欣因考試缺席。

總選三甲有樓收

今屆亞姐質素參差，但學歷是歷屆最高，吳玥彤、潘立詠、馮熙淳、羅思雅皆有碩士學歷。最省鏡要數今年落選港姐吳玥彤，而張可盈與范莎莎質素亦不俗，以上3位與蘇雙兒、康沂都曾參選港姐。眾佳麗昨日穿大會服飾亮相，當中潘立詠與蘇雙兒獲「厚待」，穿低胸裝凸顯豐滿身材，相當吸睛。入圍佳麗將於11月2日進行香港賽區決賽，優勝者將挑戰《2019亞洲小姐競選總決賽》，而總選的三甲將各自贏得位於馬來西亞、價值百萬港元的酒店式公寓。

張可盈屬於較為標青，身高1米75的她是佳麗中最高，擁有一雙煞食長腿，面試後被起底，社交網有不少性感泳照，身材出眾。她自爆為選美於1年內減了30磅，上圍更因此縮水降Cup，她笑說：「依家細咗，由36C縮到得34B。」

至於潘立詠由西班牙返港參選，自言對亞視有感情，雖然樣貌普通，但勝在身材有睇頭，兼練得一身武功：「細個已經習武學少林功夫，仲學過吓巴西柔術、拳擊，最擅長係棍術，希望決賽表演畀大家睇！」並笑稱可能在外國生活和飲食習慣關係，身材較為豐滿。

吳玥彤劍指后冠

至於3度參選港姐都未能入圍的范莎莎，轉戰亞姐有信心，覺得個人優點是有觀眾緣，並對傳財困的亞視有信心，不擔心前景；吳玥彤今年參選港姐15強止步，隨即變陣選亞姐，問到目標是否直指冠軍？她說：「希望啦！我覺得追夢要堅持同努力，今次參加亞姐係抱住呢個信念。」她表示已了解選港姐時簽下的合約，與選亞姐沒牴觸及衝突。另一位落選港姐蘇雙兒是澳洲華姐季軍，具選美經驗，今次對賽事有信心，但認為世上沒有必勝，最重要是臨場發揮。

另外，馮熙淳早前奪得2019亞洲太平洋國際小姐總決賽（香港區）冠軍，亞視回覆稱已向她了解參賽合約，與選亞姐並無牴觸。

撞樣！黃凱怡激似蔣麗莎

現年26歲的入圍佳麗黃凱怡（Caki）激似陳浩民老婆蔣麗莎，而她有不少演出 經驗，曾拍攝過 ViuTV劇集《退休女 皇》，所以昨日面對傳媒時相當淡定。其 Instagram（Ig）帳戶不乏性感泳照，亦上 載不少藝人合照，非常喜歡「集郵」。

至於22歲的周紫清亦有明星相， 似「扁面版馬賽」。她 對身形相當有信心， 在Ig大晒泳裝照騷白滑肌膚。

李道洪自備飯盒開工

資深藝人李道洪、陳啟泰將為2019亞洲小姐香港賽區擔任司儀，李道洪自言對亞視很有感情，問到是否獲重金禮聘？他笑說：「唔敢講，我自己買機票返嚟㗎！飯盒都係自備，但唔慘，我覺得值得嘅。」對於 亞視最近再傳財困，有員工稱公司拖糧兩個月和沒供強積金，他說：「我前日落機，冇聽過，亦唔擔心亞視。」他認為亞視情況如果如此惡劣，就無法舉行如此規模的活動。

同場的仁美清叙榮譽主席羅霖以亞姐評判及贊助商身份重返亞視，問到早前簽約邵氏，現為亞姐任評判，可有牴觸？她說：「問過公司話冇問題，之前都幫ViuTV客串劇集，公司自由度好大， 所以合作得好開心，如果喺TVB就唔得。」她指今年入圍佳麗有很大驚喜，並提供貼士，教師妹身心做足準備，做到樣貌、身材和 智慧俱備。

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