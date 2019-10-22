志玲阿媽靚爆鏡！凍齡代表秘方佘詩曼都力推

台模林志玲向來肌膚定身材都恍如少女，凍齡功力深厚完全唔似就快45歲！早前佢難得同媽媽一齊拍廣告，母女檔上陣分享全家愛用嘅滴雞精，網友都驚嘆林媽媽同樣駐顏有術，精靈活力十足，優雅氣質絕對同女神級嘅阿女有得揮。

全家都鍾意飲

要令到林媽媽粉墨登場，志玲都笑言唔係咁簡單，仲大爆原來媽媽先係品牌元老粉絲：「因為我媽媽先發現了田原香，我們全家人都是田原香的愛用者，就像我們的老朋友一樣吧，陪伴、呵護我們全家人的健康。」兩母女日日飲田原香滴雞精，唔怪得同樣做到逆齡生長，輕輕鬆鬆達到長閱歷但不留歲月痕迹。

味道似苦瓜雞湯 色胺酸安定情緒

貼心嘅志玲仲第一時間充當大家嘅試食專員：「剛入口的時候會有一點點的苦味，尾勁也會慢慢的回甘，我覺得有一點像媽媽做的苦瓜雞湯，推薦大家試一試。」又解說靈芝獨有嘅「靈芝酸」帶苦味，愈苦代表愈真材實料：「坊間的靈芝補品大多都是膠囊粉狀，但是田原香的靈芝滴雞精，是使用日本『直井靈芝』，以15：1的濃縮比例原料，結合滴雞精的小分子，那就可以讓人體更好吸收。」而田原香滴雞精獲台灣健字號雙效認證，有效抗疲勞同調節免疫力，志玲喺覺得特別攰嘅時候仲會再加碼飲嚟提神，認為由內到外調理，有好嘅身體，先可以繼續做自己鍾意做嘅事。

工作上活潑又畀人滿滿正能量，唔少粉絲都想知道志玲成為正能量女神嘅秘訣，佢亦大方同大家分享：「我常會提醒自己，快樂不是一種性格，而是一種能力，那正能量也不是與生俱來的，它是很努力很努力去貼近，進而擁有的，我覺得生活中大家都有很多的負能量需要排除，親近大自然有療愈人心的作用。」除此之外，原來仲有食療秘方：「滴雞精裏面有一種營養成分，叫『色胺酸（胺基酸的一種）』，它可以幫助安定情緒，紓緩我們的壓力，我覺得飲食其實也會影響人的情緒喔，那吃對食物就能獲得滿滿的正能量。」

佘詩曼唯一推介

此外，香港嘅凍齡代表佘詩曼，歲月一樣無損佢明艷照人，至於講到點保養，原來為食嘅佢最愛飲湯，當佢唔得閒自己煲湯嘅時候，就會飲滴雞精，仲同志玲一樣，有飲用田原香滴雞精嘅習慣！佢話：「2017年開始我通常每星期都會飲三次滴雞精，每次會飲兩包。」其實佢上年做過直播，分享習慣以四神滴雞精做早餐抗疲勞同補充體力，飲完之後精神同面色都好好，就算素顏都會紅卜卜，好似化咗妝咁！佘詩曼仲提大家保養要由內到外，無論幾多歲，都要記住靚嘅第一步始於高質同有營養嘅飲食，又指飲咗田原香滴雞精兩年：「由源頭迎接胺基酸，飲咗兩年真係好滿意，真心唯一推介！」