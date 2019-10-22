只畀KEIKO6千贍養費　小室哲哉離婚傾唔掂數

去年因偷食而引退的60歲日本過氣音樂教父小室哲哉，被雜誌《週刊文春》網上版爆料，正與結婚17年的組合globe 47歲主音老婆KEIKO搞離婚。兩人今年起透過東京民事法庭提交文件，經過5次調停後，卻因贍養費問題而雙方拉鋸中。

KEIKO於2011年10月於家中腦中風出血暈倒後，一直停工休養。小室因照顧KEIKO而建立好老公形象。但近年KEIKO搬回大分的娘家後，他一直不問不聞，去年初更爆出出軌偷食女護士的醜聞。KEIKO家人要求小室支付KEIKO的生活費時，小室即主動提出離婚。但每年逾億日圓版稅收入的小室，卻聲稱因要交稅及應付數千萬日圓的開支，每年只有約600萬日圓(約43萬港元)的收入，因此只能支付KEIKO每月8萬日圓(約5800港元)的贍養費，令KEIKO的家人對此大感不滿。

2008年捲入詐騙案而欠債10億日圓的小室，自稱要還債，但現時仍住在月租近百萬日圓的豪宅，出入更有名車及司機代步，並每月向前妻及女兒支付130萬日圓(約93000港元)的贍養費，故KEIKO方面拒絕接受小室提出的離婚條件。而小室所屬的事務所avex向雜誌表示：「兩人好像在商量中，有關私事公司不予置評」。