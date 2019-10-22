屢傳婚變！Baby唔甘心被標籤「黃曉明老婆」

女星Angelababy（楊穎）同老公黃曉明結婚時婚禮非常盛大，儼如公主同王子咁，不過近年就屢傳婚變！最近Baby就參加咗由阿雅主持嘅綜藝節目，仲罕有吐心聲！

當佢哋去到一間餐廳食飯時，Baby被老闆娘認出，當問到對Baby印象時，老闆娘就話：「就是她老公很愛她這樣，但是現在有一些緋聞，我不知道是真是假。 」而Baby就只尷尬苦笑回應！Baby就坦言：「我覺得沒把自己這一方面做得很好，讓別人知道我就覺得甚麼老公對我很好之類的。 」被標籤「黃曉明老婆」，佢直言：「當然不會甘心，只被大家記得這些！」並透露曾經有朋友問佢最想做啲咩，佢就表示：「最想有一部作品可以讓大家記得！」仲好唏噓咁話邊個會在乎佢真實嘅樣子，觀眾只會被精彩嘅故事、突出嘅言論所吸引，自己平淡嘅生活冇人會想睇！

佢又分享愛情觀：「不管是男孩兒寵女孩兒、女孩兒寵男孩兒，其實兩個人給出來的關心和寵愛都是對等的，我一直覺得能在一起的兩個人，就跟兩塊拼圖一樣，能拼在一起，那就是對的。」

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