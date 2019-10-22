王者回歸！GD周六退伍　Big Bang合體救YG？

韓團天團Big Bang繼成員T.O.P於今年7月6日退伍後，去年2月當兵的31歲隊長G-Dragon（GD）亦將於本周六退伍強勢回歸，今日更有其新照曝光，是當兵中的GD於本月11日向軍中申請休假，外出參加家姐權多美與男星金敏俊婚禮時同一身打扮，不少粉絲對於GD快將退伍大感激動，坦言期待王者回歸。

而YG事務所自勝利爆出夜店暴力案及毒品疑雲、安排性交易及逃稅等風波，加上曾是YG老闆的楊賢碩亦被爆牽連在內，二人目前仍在接受警方調查。雖然兩人先後退團及辭任社長，但YG事務所的股價由年初約335港元，狂跌至今年8月只有約130港元，公司市值於8個月間蒸發約33.5億港元，上月才開始反彈，上周五股價一度回升至約166港元，市場亦期望GD回歸有望挽救YG的頹勢。

至於另外兩名成員太陽與大成，同樣於去年3月入伍，二人預計將於11月10日與11月17日退伍，四子最快可於年底合體，但當兵期間捲入大麻案的T.O.P近日頻更新IG，他曾回應網民的留言，聲稱未有復出打算。