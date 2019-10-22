莉亞公主生忌　《星戰9》終極預告向角色道別

在《星球大戰》（Star Wars）中飾演「莉亞公主」的美國著名女星嘉莉菲莎（Carrie Fisher）於2016年離世，而昨日是她的63歲生忌，有份參演《星》的影星女兒Billie Lourd於社交網唱亡母最喜歡的歌曲來紀念。

同時，電影公司亦公開嘉莉參演的新一集《星球大戰：天行者崛起》（Star Wars: The Rise of Skywalker）（《星戰9》）最後一輯預告片及海報。今次將會是嘉莉與「天行者」麥咸美（Mark Hamill）最後一次在《星戰》中出現。 由於拍攝《天》時嘉莉已離世，所以製作人用回她於《星球大戰：原力覺醒》（Star Wars：Force Awaken）未曝光過的鏡頭加工。預告片除了有女主角Rey與「莉亞公主」深情擁抱的場面之外，亦有Rey與元祖經典角色包括C-3PO、朱兒以及R2-D2等片段，其中C-3PO表示自己最後一次看老朋友。而重頭戲係Rey與「新黑帝」Kylo Ren在舺板上的正邪之戰 !