藝人謝婷婷近年絕迹幕前,今年六月自行引爆已誕下囡囡一百天,但未有透露BB親父是誰。月內未有現身的她,今日在社交網上載個人照,見她上一件Trench Coat孭着粉紅色小手袋,架上太陽眼鏡的她正在玩手機,一副悠然自得的樣子,照片所以她身形相當苗條 ,與生產前未有太大分別,而她以英文留言表示:「When I’m not with her, all I do is look at photos of her. She is my world(當我不和她(女兒)在一起時,我就會看她的照片。她是我的全世界。)」相信她正是用手機看囡囡相片一解相思之苦。

