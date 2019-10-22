兩債權人促還3.7億　亞視稱公司如常運作

兩名債權人要求償還債務，合共逾3.7億，亞視方面表示不清楚及公司如常運作。

亞洲電視控股（00707.HK）公布，本月2日及9日分別收到兩名債權人送達之法定要求償債書，促三周起償還逾1.5億元及逾2.2億元之未償還債務，合共逾3.7億元。期滿後兩名債權人可向公司提交清盤申請。

東網聯絡有關方面，亞洲電視數碼媒體有限公司回應表示：「707總公司的事情我們並不太清楚，並不知悉報道中的債務事宜。而現在亞洲電視數碼媒體有限公司仍然如常運作正常。」對於亞姐是否能如期舉行？回覆表示：「現在亞姐香港區選舉亦一切按如期進度暢順進行中，而昨天亦剛剛順利舉辦完記者招待會，項目之進度亦非常理想和暢順。」

亞洲電視控股董事會主席鄧俊杰回應時說：「冇乜嘢，借錢還錢，已經傾緊分期還畀佢哋。」記者欲繼續追問亞視拖糧問題，他未待記者問完已匆匆收線。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。