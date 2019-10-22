唔續約無綫　溫家偉攻新加坡即變收視冠軍

「大隻仔」溫家偉原來近日已與無綫完約，並決定離巢發展，現身在新加坡拍劇的他坦承是本月中完約，無綫亦有與他傾過續約：「傾過一段時間，但傾唔掂，發覺大家理念、方向同條件都好似唔係好同步。（因為冇機會發展？）又唔係，當然唔係最有機會發展，但keep住有飲食節目，但我想拍劇，但拍劇機會唔係非常多。」

為入TVB搬嚟香港

憑《香港先生選舉》入行的他已在無綫10年，坦言一定唔捨得：「我喺TVB出身，搬嚟香港係為咗入行、入TVB，多謝佢哋畀好多唔同機會我做飲食節目、綜藝節目同拍劇，呢10年學咗好多嘢，冇TVB都冇2019年嘅溫家偉，雖然係有啲可惜，冇得再繼續同佢哋合作。」

新加坡發展又拎獎又做收視冠軍

談到之後的發展，他表示簽了一間公司在新加坡發展，而在新加坡的發展都幾順利，其中兩年前第一部在新加坡拍的劇早前在韓國奪得亞洲電視劇獎項，而現時播緊的劇更在當地破紀錄：「喺第一個星期最高收視嘅劇，好開心，角色有得發揮。」他亦謂現時在當地拍緊劇，更是首次做男主角，坦言開心又有難度：「因為成套戲要carry，無論現場定休息要keep住狀態，所有人都係睇緊你，如果懶或遲到，或好慢先埋位，會影響到所有人，所以會比較攰啲，拍完返屋企要背劇本，又要休息同做自己其他嘢，不過真係好開心嘅階段，可以做男主角，希望可以繼續行落去。」之後都會繼續在當地拍幾套劇和廣告。

仍望繼續香港發展

但他坦言都想繼續在香港發展：「因為新加坡公司係for新加坡同美國發展，但我都繼續想喺香港發展，所以想搵經理人公司簽約，無論電視劇、電影、廣告咩都好，因為我始終係香港娛樂圈出身。」他亦希望可以到內地發展，在內地都繼續有試鏡，而他自己亦開了間製作公司，會拍廣告及網上短片，又開設網上飲食節目，keep住在網上跟大家分享每日做的事。而談到工作忙碌，豈不是沒時間拍拖？他坦言已與新加坡混血兒索女Sofia分手，因為太忙沒時間好好相處，現時單身的他亦謂會專心工作，未有時間拍拖。

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