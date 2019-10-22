上年公司人事變動　陳蕾自我反省走出低谷

歌手陳蕾今日到新城電台宣傳新歌《熒光》，她興奮指新歌推出後，獲不少同行朋友Inbox讚賞及幫手轉發MV宣傳，包括有許廷鏗、衛詩、鄧小巧等：「大家都感受到我注入首歌嘅力量，好真實咁紀錄自己最低谷，之後起番身既力量，真係好開心做到透過音樂做好自己本分，為大家帶嚟正能量。」之後會考慮同其他歌手合作？她笑言自己好被動，但不排除，現時最想同組合per se合作，因為好欣賞對方的創作曲風，希望有更多的新嘗試：「未來都想同唔同監製合作，睇吓會唔會擦出更多火花，自己好鍾意透過音樂去認識一個人，咁先係玩音樂。」

講到低谷，她坦言是去年自家獨立音樂品牌「自由意志」發生人事變動，頓時感覺失去重要倚靠，之後不斷自我反省：「離別、分離係冇對與錯，所以都有反省到係咪自己做得唔夠好、唔夠細心，希望可以細心啲，留意其他人嘅情感。當時自我價值擺得好低，冇晒自信，依家要重拾自信、修正自己。（加入新公司有番倚靠？）份倚靠係自己畀自己，相信自己做到係好重要，有自信，公司、身邊朋友先會相信你，當然公司畀好多支持我，令我專注喺做音樂。」

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