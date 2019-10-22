想生到30歲　歐陽巧瑩《金宵大廈》係告別作

藝人歐陽巧瑩、丁子朗、應屆港姐黃嘉雯、王菲及古佩玲等於將軍澳宣傳明珠台台慶節目。歐陽巧瑩突然漲了「兩個碼」，兼且肚凸凸，惹來懷孕傳聞！事後她接受訪時，記者連聲恭喜她，她爽快表示：「唔使住，真係未有，我呢啲係肥膏，幸福脂肪呀！我之前真係因為腸胃炎入過醫院，冇事喇。」她直言想當媽媽，更獲不少圈中人包括林盛斌傳授秘方：「教你想生乜性別就乜姿勢，我老公林師傑偏向想生女。」

26歲的巧瑩坦言會「生到30歲」，形容「生得幾發多得幾多」，又表示自己事業是想建立家庭，所以明年與無綫完約後，不打算繼續幕前工作：「其實結婚之後我只係第2次出嚟見人，《金宵大廈》係最後一套劇嘞，我足足肥咗20磅。（唔減？）做乜要減？做幕前好有壓力，我要keep fit、曬到成身古銅色準備隨時投入工作，依家真係唔需要。（《金》劇咁受歡迎，唔繼續唔覺得可惜？）唔會，當然我好開心觀眾鍾意呢套劇，但續集嘅話我肯定唔會拍喇。」她打趣近日忙於當老公秘書：「經營一個林師傑已經好忙喇，我有幫佢剪片同做片，唔係冇嘢做㗎。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。