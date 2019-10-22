雲頂開騷！陳山聰變17歲小鮮肉

人逢喜事精神爽，藝人陳山聰結婚大日子在即，加上首次擔正主演的劇集《金宵大廈》反應叫好又叫座，大結局收視周五及周日的七天跨平台總收視高達31.1點和29.8點，非常厲害，一眾演員都相當鼓舞。

重現小鮮肉時代

陳山聰在劇集大結局當晚正飛往馬來西亞雲頂舉辦他的個人音樂會，當晚氣氛非常熱鬧，不少觀眾直接稱呼山聰在《金》的角色名「阿蕭」，歌手出身的山聰以郭富城一曲《狂野之城》為音樂會揭開序幕，隨後獻唱多首自己的作品，當唱到他的成名作《ABCD》時，現場特別播放他當年的MV，當時只有17歲的他稚氣十足，絕對是「小鮮肉」一名！

陳山聰在台上感動地說：「當年做歌手嘅時候冇機會開演唱會，估唔到做演員之後，反而可以擁有自己的音樂會。我覺得雲頂同我好有緣分，給予我好多第一次，我第一次獲頒『最佳男配角』係喺雲頂，第一次喺依度表演，係十年前我為林峯擔任表演嘉賓，冇諗到今日終於可以擁有自己嘅舞台，好多謝大家支持！」音樂會尾聲，山聰呼應《金》大結局日子，特別獻唱劇集主題曲《今宵多珍重》，不少觀眾都大感不捨，不停要求Encore。

此外，十月份生日的山聰獲得馬來西亞和香港的粉絲為他補祝生日，大家都順道祝福他新婚快樂和早生貴子！山聰的工作可謂一浪接一浪，繼今次音樂會後，他跟《金》劇好拍檔李施嬅，將再次合作，聯同陳煒和馬德鐘在美國舉行音樂會，到時「阿蕭」與「Alex」再續前緣，會否再合唱《今宵多珍重》呢？

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