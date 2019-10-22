搞笑！王梓軒被戰友阿媽話「大支嘢」

歌手王梓軒為年底舉行的十周年演唱會主題曲《多得你》，早前遠赴美國洛杉磯找他的戰友唐達（Tat）錄音，梓軒說：「我十周年，梗係要搵番Day One嘅時候，第一個合作嘅人去造歌！」十分有意義。梓軒與Tat相識十多年，以往錄歌時，梓軒都會飛到Tat新加坡的Home Studio，他說：「嗰時錄第一批Demo，喺佢個Home Studio錄，我對住個廁所錄音，因為嗰度先夠遠，唔會吸到啲鍵盤聲…好記得有一次，佢媽咪同Tat講『你唔好煩人喇，人哋依家大支嘢！』佢媽咪係新加坡人，識少少廣東話，我嗰時啱啱入行，佢所講嘅『大支嘢』係指明星，好搞笑！」他表示在Home Studio錄歌比錄音室平很多。

今次梓軒專程到美國Tat家中錄音，一錄就六小時，為了令首歌更豐富，他更請來好朋友Pablo一齊唱和音，三位三把聲，經過幾十次錄音後，成功變成數十把聲，他說：「我哋中午12點開始錄，錄到黃昏6點，我好少一次過錄6個鐘，但係因為大家都冇時間，所以一日要搞掂，Tat係我大學同學，亦係我師兄，我哋第一次合作除咗係Acappella（清唱樂團）外，佢第一張專輯，我都喺入面唱過歌，隻碟個封面仲好搞笑。」他續指讀書時期的Tat已經自己Mixing音樂，做埋監製，大家都知道Tat係未來之星，更曾經抱負希望40歲時可以奪得格林美音樂獎項，2016年Tat成功在新加坡詞曲版權協會奪得海外成就獎。

他說：「佢畢業冇幾耐就開始寫歌，我係佢第一個合寫同製作歌曲嘅拍檔，我四隻碟好多歌都係佢做，中間有段時間各有各發展，我十周年，今次搵佢編呢首歌，仲喺佢屋企錄埋，好窩心，我哋都係Have Fun，做番我哋鍾意嘅聲音，今次加州之旅終於可以同我兄弟重聚。」2012年他開首個個人演唱會，對方亦從新加坡飛來香港幫忙彈琴，今次十周年演唱會，Tat說：「我希望今次可以坐低Enjoy個騷！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。