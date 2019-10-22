為Lucas發聲！謝霆鋒：與孩子關係良好

網上有流傳指謝霆鋒的12歲長子謝振軒（Lucas）接受訪問，指他和9歲弟弟謝振南生病時，只有媽媽張栢芝陪在身邊。另外，有傳霆鋒跟女友王菲情變，雖然霆鋒的經理人霍汶希指傳聞是亂作，不作回應，但霆鋒所屬的英皇公司發出嚴正聲明。

全文如下：

鑒於我司近日發現多個媒體/平臺傳播有關我司旗下藝人謝霆鋒先生（下稱「我司藝人」）長子回應與我司藝人相處狀態之報導（道）涉及使用誤導性標題及/或作出失實報導（道），以穿鐅附會、斷章取義的手法達到其商業目的，誤導社會大眾及讀者。

我司及我司藝人對此予以高度關注，特此嚴正聲明：我司藝人與其孩子關係良好、相處融洽，該等誤導性及/或失實報導（道）及具傷害性、侮辱性和煽動性的言論在網絡上不斷發酵，對孩子造成嚴重的困擾及影響，我司藝人嚴正重申他會用盡一切方法保護孩子，免孩子受到不必要的影響，亦不會忍受任何個人及/或組織及/或媒體/平臺利用孩子作出不實報導（道）。敬希廣大傳媒朋友為孩子著（着）想，不要再作出誤導性及/或失實報導（道）及騷擾他們的生活，這不但影響孩子還會為他們的生活帶來嚴重的不便。

此等不良報導（道）手法不但誤導社會大眾及讀者，亦已致使我司及我司藝人的權益及聲譽遭受重大損害及帶來不良影響，對我司藝人的正面形象造成破壞，嚴重影響我司藝人的社會評價及破壞了這德底線。我司促請社會大眾及讀者認清事實，免受失實的內容誤導。

我司及我司藝人特此鄭重對上述不當行為予以強烈譴責，並促請有關個人及/或組織及/或媒體/平臺立即停止該等不當行為，我司及我司藝人必定循主法律途徑追究到底。