囡囡化完妝絕食　姚樂怡：好搞笑

藝人姚樂怡、容羨媛（Fion） 、王曉君（Elaine）及KOL Amanda等早前齊齊帶囡囡出席《兒童彩妝教學親子活動》，該活動由著名化妝師Tanya Tin田雅池教授兒童化妝，姚樂怡笑言三歲女兒Gaibe學得非常開心：「佢第一次正式聽老師教化妝，其實佢一踏入三歲，已經開始貪靚，成日想着裙，之前帶佢去主題樂園，裏面有個活動幫小朋友化妝同搽指甲油，之後佢就成日話要搽，就算搽潤唇膏都覺得好靚，今次學化妝，又有胭脂又有唇彩，佢當然覺得超靚，最搞笑嘅係，學完之後都夜晚七點幾，我諗住畀啲小食佢食頂下肚餓，佢平時好為食，但個晚佢話唔食，話驚整花個嘴，好搞笑。」

王曉君亦笑言女兒當日玩得非常開心：「佢仲好認真咁做每一個步驟，又會加自己一啲意見，導師叫用手指搽眼影，佢會話唔好，想用眼影掃，當日我想拍晒佢成個化妝過程，但到後期佢會叫我唔好影，等佢專心化妝，我覺得好搞笑，好似我阻住佢扮靚，佢真係好enjoy。」

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