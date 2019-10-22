亞視再傳財困　亞姐評判羅霖：唔擔心嘅

亞視近期再傳財困，今日有指亞洲電視控股遭兩名債權人追討償還合共逾3.7億債務，期滿後債權人可向公司提交清盤申請。

前亞姐冠軍兼仁美清叙榮譽主席羅霖受訪，對亞視被追債感嘆說：「聽到呢啲報道嘅感覺，又係咁，亞視一次又一次欠債，就算重組、或者有新老闆都係咁，可能係本身欠缺少人才，冇自己製作節目。重新搞亞視係需要大量資金、人才，亦需要承擔一段長期間，唔係短時間可以見到效果，要一個好有實力嘅投資者先得。」問到可擔心亞視再執笠？她說：「我又唔驚，對我冇影響，但係當然唔希望亞視執笠。」將擔任亞姐評判的她，被問到可擔心亞姐競選未能舉行？她說：「11月2日已經係亞姐競選，我又唔擔心嘅，睇定啲先囉。呢啲事都係未經證實，我又係亞姐出身，都希望每年可以有亞姐可以舉辦。」

她謂對亞視有深厚感情，當然希望「亞視永恒」：「我當然希望亞視可以繼續營運，香港除咗無綫，亞視就係比較有代表性，冇咗亞視，電視選擇都會較少，雖然依家有ViuTV，但香港對亞視係有份感情，都希望佢可以繼續做落去。」

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