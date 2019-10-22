J.Arie車廂被非禮唔敢出聲：覺得好醜

藝人雷深如（J.Arie）除了唱歌外，近年亦積極發展演戲事業，近日播出的ViuTV劇集《假設性無罪》，她亦有份參與，更飾演難度高的角色，其角色Vivian慘被「性侵」，片段更被人發放出去，其後她抵受不住壓力自殺，雖然大難不死，但就變成植物人，對此她坦言角色難度挺高：「尤其是情緒延續，因為啲戲唔係連續拍，睇到嗰條片擺上網嘅情緒係推到最高，而跳樓嗰刻就已係欲哭無淚，因為之前都崩潰晒。」

提到被演員陳子豐「性侵」一幕，她笑言：「呢個角色特別嘅地方係其他女仔都係好靚、着啲衫好性感，短裙低胸背心，但我係全套劇最密實嗰個，着西裝褸入面又有恤衫，又着褲，冚實晒，但唔知點解係我會畀人性騷擾，可能太密實，啲人有遐想，想揭開，我本身幻想係至少我都可能會係show到條bra帶，有啲肉見下，但最後係冇肉見到，佢就隔住件衫喺度摸，但實質係我一路攬住好大個cushion，佢就喺入面上下其手，但其實都係揸緊個cushion。」她笑言整件事超乎預期：「咁筍嘅，我仲諗住有啲啲肉睇吓，點知係冇，都係好事嚟嘅，因為冇人想睇。」

現實中，J.Arie坦言中學時試過被非禮：「我記得有次喺港鐵畀人非禮，當時着緊校服，後面都有個男仔着緊校服，我feel到我pat pat位keep住有啲嘢撩緊，唔知係手定咩，覺得好唔對路，喺塊反光鏡見到我行前，個男仔又行前，行後佢又行後，佢一路用校褸遮住自己隻手唔知做緊咩，嗰刻係好嬲好想講，但點都講唔出，因為覺得好醜，啲人可能會覺得你咩新鮮蘿蔔皮，憑咩人哋非禮你，所以就冇講。」但她坦言換着是現時的自己，一定會勇敢發聲：「隨住慢慢成長，覺得唔講只會畀人恰得仲勁，啲人只會愈嚟愈踩你底線。」她為劇集創作的主題曲《風雨花》亦表達同一訊息：「有時講一樣嘢出嚟會驚畀人鬧、畀人笑、畀人無視，所以選擇唔講，但係咪諗住沉默一世呢？呢個係由細到大好強烈嘅感覺，都好配合套劇、依家呢個時勢。」

化妝：Frances Ho @ Jessica Chan Make-up team

髮型：Bowie Lo

場地：1963木十豆寸

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