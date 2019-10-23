功夫狂人又嚟料！李嘉畀後生仔圍踢下體

「功夫狂人」李嘉從小開始習武，而且內功仲相當了得！今次佢上咗節目《＃後生仔傾吓偈》中教一班後生仔絕技，仲教班男仔唔想畀人踢到下體標眼水，就要學收埋「蛋蛋」（睾丸），馮盈盈搶答話：「因為小蛋蛋係會隨住溫度冷縮同埋放鬆，呢個係常識。」李嘉雖然認同，但佢仲把炮，佢可以唔使靠溫度，淨係靠內功「收蛋」，一個運氣，一提就收埋！

李嘉仲親身示範縮陽嘅威力，之後被主持之一嘅波波用「撩陰腿」連環踢佢下體，李嘉面不改容冇反應！之後輪到被四個男生圍打，向住佢頭、身、下體狂踢，被「圍毆」嘅李嘉完全冇痛嘅感覺，當畀蚊咬咁！

之後李嘉又叫人單對單連環拳打佢雞心位，而且拳拳有力，好狠咁打落去，佢仲可以輕鬆自如咁飲水，果然內力深厚！

網民有話兒：

YC CXX：李嘉真係有料到！

JacXX：學到嘢！

SaXXX：被人圍毆都面不改容，勁！

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