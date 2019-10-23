陳柏宇手抱兩個B　網民嗌快啲追多個

陳柏宇（Jason）個萌B Abigail愈嚟愈得意，佢平時最鍾意黐住屋企隻貓Krau Krau玩，臨瞓前仲點都要同Krau Krau纏綿一番先肯瞓，成個畫面真係勁Sweet、勁溫馨！而日前Abi就認識一位新朋友，今次就係6個月大嘅BB，不過當13個月大嘅Abi拍埋去，兩個B竟然、完全係同一個Size，點睇Abi都唔似大朋友仔7個月，難怪Abi媽Leanne（符曉薇）都話Abi喺同齡BB入面係比較細粒。

過程中見Abi係咁撩朋友玩，不停伸手想去摸人，笑到卡卡聲，當大家以為Abi一見到爸爸抱住朋友仔會呷醋爆喊，結果Abi超大方冇呢個問題，仲想去錫人，簡直跌破眾人眼鏡！至於有部分網民就分別將重點放咗係Abi個肚腩仔同Jason度，見大力士Jason一邊手抱一個B，都即刻催佢快啲再生多個，睇到佢望住兩個B冧笑嘅樣，加上Leanne曾經開到口話想追多個，相信呢個畫面好快就會實現！

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