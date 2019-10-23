《全民造星II》張天賦態度囂張惹負評

ViuTV選秀節目《全民造星II》正在播映中，於首輪賽事憑唱歌表演大放異彩的28號參賽者張天賦（MC），當時獲得評判一致好評，被陳詠燊評為最有星味參賽者，像看一個明星在表演，而林二汶亦激讚他唱得好好，好想與他合唱。MC於今回合再技驚四座，拿結他自彈自唱，深情演繹歌曲《喜劇之王》，星級導師陳潔靈（Miss Chan Chan）、郭偉亮及火火同樣按藍燈，想搶MC入組，Miss Chan Chan甚至在MC未開口唱歌之前，已按燈成功搶人，MC隨即加入Miss Chan Chan團隊。Miss Chan Chan讚MC：「佢係咁多個裏面，令我最驚艷嘅一個。｣

不過MC囂張的態度及遲到的問題未見改變，於節目登場後，MC已在網上惹來不少網民負評。今集他又批評53號參賽者王焯南（Louis）沒有資格入圍，並指自己與Louis性格不合，不想接近對方。他亦評論44號參賽者湯皓深（Oscar Tong）各方面都不符合造星條件，更自誇如果論唱歌，自己可以媲美任何參賽者。MC還缺席了幾次綵排，直到總綵排才出現，被劇組問到原因，他稱自己一直生病無法起床，繼續多多藉口。

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