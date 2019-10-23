東方日報C1：歐陽巧瑩《金宵》告別去生仔

無綫咪神歐陽巧瑩近期於神劇《金宵大廈》飾演網紅大騷34C身材，人氣急升，未料原來是她的告別作！昨日她「封咪」出席活動，驚見脹爆20磅，咪神變「肥瑩」！肚凸凸的她雖否認有孕，但直言將退出幕前專心造人，更豪言：「生得幾多得幾多！」

將滿27歲的無綫藝人歐陽巧瑩（Tammy），憑《3日2夜》大晒34C身材彈出成為咪神，直至早前熱播的《金宵大廈》在單元《洞》飾演網紅「Baby Mia」，大騷事業線成為網民熱話。

身材走樣周身肥膏

去年11月，Tammy與拍拖4年的林師傑舉行婚禮，自此火辣身材開始走樣，昨日她到將軍澳宣傳明珠台台慶節目，赫見她暴脹兩個碼、驚現師奶身形，更肚凸凸惹來懷孕傳聞！事後她接受訪問，記者連聲恭喜，她卻說：「唔使住，真係未有，我呢啲係肥膏，幸福脂肪呀！我之前因為腸胃炎入過醫院，冇事喇！」但又直言想盡快做媽媽，更獲不少圈中人包括林盛斌傳授秘方：「教我想生咩性別就用咩姿勢，老公偏向想生女。」Tammy更坦言會「生到30歲」，形容「生得幾多得幾多」！

《金宵大廈》最後一劇

明年Tammy就約滿無綫，她指現階段最重要的「事業」是建立家庭，因此完約後不打算繼續幕前工作：「其實結婚之後我只係第二次出嚟見人，《金宵大廈》係我最後一套劇喇！依家我足足肥咗20磅。（唔減磅？）做乜要減？做幕前好大壓力，要Keep Fit、曬到成身古銅色準備隨時投入工作，依家真係唔需要。（《金》劇咁受歡迎，唔繼續拍劇唔覺得可惜？）唔會嘅，當然我好開心觀眾鍾意呢套劇，但續集嘅話我肯定唔會拍喇！」又打趣說近日忙於當老公秘書，幫他拍片及剪片，似乎想將陣營轉到網上平台，她說：「經營一個林師傑已經好忙喇！」

林師傑有共識做父母

對於Tammy退出幕前想盡快當母親，林師傑接受電話訪問時直言「非常支持」，更笑言「1000000000000x想」組織家庭， 兩人恨做父母恨到出晒面！他說：「我好鼓勵佢追求做媽媽呢個夢想，就好似佢支持我做音樂一樣，我哋有晒共識，識得因應大家嘅轉變去調整。」問到Tammy不做幕前，會否有經會否有經濟壓力？他表示會努力賺錢，更Man爆說：「我會養佢一世！」

港姐變咪神 愛解放乳頭

本周六（26日）踏入27歲的歐陽巧瑩，2013年參選港姐時成「是非港姐」，包括被指虛報學歷等。三甲不入但獲得友誼小姐的她，入行後多做旅遊及休閒節目主持，在《山系女行Yama Girl》及《3日2夜》中性感大解放，憑34C、24、34驕人身材成為無綫咪神之一。惟 六年來拍劇機會不多，只參演過《心理追兇Mind Hunter》、《特技人》及《十二傳說》等六套劇集。

性感愛解放並非只限幕前，她一直支持 「Free the Nipple」運動（解放乳頭運動），前年 更網晒激凸照，直言不愛戴胸圍：「有呢個習慣多年，唔喜歡被箍嘅感覺。」去年她和林師傑去馬爾代夫度蜜月時雙雙裸泳，更把照片公諸同好：「以後都要坦誠相對，路至會行得遠。」

黃嘉雯恨拍劇主持 大小通吃

「有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場」，前港姐歐陽巧瑩決定引退生BB，應屆港姐三甲黃嘉雯、王菲及古佩玲則希望嘗試拍劇，昨日三女出席活動，問到想挑戰甚麼角色？黃嘉雯與古佩玲表示「咩都殺」，古佩玲指有追看《金宵大廈》，對這類題材劇集躍躍欲試，而王菲表示想演搞笑及古靈精怪的戲。

除了拍劇，黃嘉雯亦希望可主持旅行節目：「我鍾意旅行，近排有睇《嫁到這世界邊端3》。（如果你同瑞士籍男友結婚，唔介意移居當地？）唔介意，之前放假跟過佢返家鄉見家長，仲留咗個幾月，係有啲悶嘅，因當地冇乜景點，一日已經行晒，所以我每日喺屋企負責打掃，但OK嘅。」

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