嚴崇天被車銀優電暈：點解咁靚仔！

前有線主播嚴崇天（Douglas），日前為韓國男團ASTRO成員車銀優的粉絲見面會擔任主持，佢大讚對方啲Fans既熱情、又投入︰「好有互動，譬如我喺台上面唱咗幾句佢哋啲歌，佢哋會好開心，然後我唱唔到落去，佢哋又會笑我。」講到對車銀優嘅第一印象，Douglas笑話就連佢都被電到暈晒大浪︰「點解有男人可以咁靚仔！啲皮膚又白又滑，佢基本上係冇缺點，又靚仔、又高，讀書、運動都好叻，當晚佢有表演射籃球同做掌上壓，性格又好好，勁Nice咁同我講『辛苦晒』、『你做得好好』，仲係要鞠躬咁講。」

Douglas話當晚完成工作後更收到特別驚喜，令佢受寵若驚，大叫好感動︰「即刻收到Do姐（鄭裕玲）嘅助手嘉蘭Message，就話Do姐讚我做得好好，好識搞氣氛，佢仲係專登問我個Friend拎我電話再搵我。喺之後嗰日，瑪姬同我講佢搭緊車嗰陣聽Do姐主持嘅電台節目，聽到Do姐再讚我，我真係好好好開心，做MC、主持都係想有人讚、鼓勵，係一份滿足感，我自己只係Small Potato，希望之後愈嚟愈好﹗（希望之後同Do姐合作？）諗都唔敢諗﹗完全係觸不可及，如果Do姐搵我做任何嘢，我乜都願意，貼錢我都制呀！」

講到工作動向，佢話繼續幫緊TVB J2拍《眼睛去旅行》︰「介紹韓國好去處，最近又同Aka去韓國拍咗啲片，遲啲都會喺TVB播。另外，自己間公司喺香港、內地都有生意，一間係教人演講、客戶溝通技巧，另外一間係主要以內地業務為主，都係搞活動。」

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