憑80年代經典賣座片《ET外星人》(E.T. the Extra-Terrestrial)走紅的前童星亨利湯馬士(Henry Thomas)於美國時間周一(10月21日)在美國俄勒岡州因醉駕被捕。

據知有司機報警指有架車停泊在十字路口,而亨利當時在車內。警員到場後將他拘捕並以醉駕罪名落案起訴,當時亨利有接受酒精測試。被扣留一天後他自簽保釋。目前亨利尚未就被捕一事作回應。

48歲的亨利除了主演過《ET》之外,亦參演過電影《紐約風雲》(Gangs of New York)以及《燃情歲月》(Legends of the Fall)等,近年他拍劇為主。