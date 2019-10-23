中外男神合作　吳彥祖參與曉積文新片

吳彥祖（Daniel）憑美劇《荒原》（Into the Badlands）成功打入荷里活，而近日有指Daniel將加盟澳洲型男曉積文（Hugh Jackman）新作《Reminiscence》，中外男神首度合作！

除了曉積文之外，同片還有《職業特工隊；叛逆帝國》（Mission: Impossible – Rogue Nation）女星莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）。HBO西部劇《西部世界》（Westworld）創作人兼執行監製Lisa Joy將擔任編導。故事背景為未來的邁阿密，因全球變暖而令全城被淹沒在水底下。曉飾演的私家偵探為客戶重新找回珍貴的記憶。Daniel將飾演曉的對手。

今次已非Daniel首次拍荷里活片，之前他已在《鐵拳無敵》（The Man with the Iron Fists）、《 魔獸爭霸：戰雄崛起》（Warcraft）、《歐羅巴報告》（Europa Report）、《人造天劫》（Geostorm）以及《盜墓者羅拉》（Tomb Raider）演出。