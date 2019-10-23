安宰賢提離婚訴訟　具慧善受訪：覺得好冤枉

韓劇《來自星星的你》的32歲韓星安宰賢，與結婚3年的34歲女星具慧善鬧婚變，女方堅拒離婚，又數臭男方變心，並與拍劇的女星搞曖昧，安宰賢最終於上月提出離婚訴訟。

曾聲稱要暫時引退重返校園的具慧善，在上演離婚鬧劇後首度接受雜誌訪問，大談被離婚的心情。

韓國女性雜誌《Woman Sense》今日公開具慧善的寫真，她受訪時透露：「安宰賢有天說對我已不覺得心動，隨後就開始談及離婚。他為了練習演技而出外租屋，離開家後，即使聯絡他也很少回應，不知不覺間變成了分居的空間。過去三年的婚姻生活裏，我們沒有大吵過，對我來說，離婚真的感到很冤枉。給安宰賢致電或傳短訊，他都沒有回覆，最近我入院期間，他發短訊說要回家拿冬天衫，便是我們最後一次聯繫。」

具慧善又表示：「現在我已不愛他，因為他都不愛我，經過今次事件，我學會要相信自己，而不是愛情。我不想讓離婚留下傷痛，我認為這是我人生中發生的其中一件事，我會堅強地活下去。」

而安宰賢與吳妍書合演的新劇《有缺陷的人們》將於下月啟播，日前公開安宰賢的劇照造勢。