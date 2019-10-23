坂口憲二腿骨壞死轉行！唔想拖累事務所

日本經典醫療劇《醫龍》系列的42歲男星坂口憲二，去年3月因「突發性大腿骨壞死症」消失藝能界一年半，目前成功轉型為咖啡烘培達人兼咖啡店老闆，近日更罕有接受傳媒訪問。

坂口憲二去年只給傳媒親筆信，表示因「突發性大腿骨壞死症」，決定暫別藝能界。最近他在訪問中表示，2012年期間因右髖關節出現不尋常疼痛，苦不堪言，2014年拍攝日劇《倒數第二次戀愛》時病情惡化，到醫院檢查診治，於2015年終驗出是右大腿骨關節因血液未能循環，導致大腿骨頭壞死，至於病因不明。雖然手術後病況減輕，但需撐枴杖步行，繼續演藝事業非常困難，於是決定離開藝能界。

坂口於去年5月底約滿後離開事務所K DASH，而離開前於半年前，坂口已為將來生計另謀出路，學習焙煎咖啡，與朋友在千葉的滑浪勝地九十九里經營烘焙咖啡店「The Rising Sun Coffee」，主力售賣咖啡豆，搖身一變成為咖啡達人，另他亦會設計當地紀念品發售，今年春天在東京開設分店。

坂口表示雖然因患病失去很多，但得到的東西也很多，能看到新的世界，感到非常開心。他慶幸病情及早發現，可以及時醫治。對於未能演藝事業，他表示對事務所感到抱歉，因為之前已接了不少工作，為了不想拖累事務所，決定與公司解約。坂口一家人目前在千葉的滑浪勝地九十九里定居，當年坂口因熱愛滑浪而移居到該地，笑言太太誕下第三胎之後，心態已改變，專注照顧家庭和養育子女。