單飛拍旅遊節目　蔡明思＠SG似學生考試

本月27日將於台灣舉行婚禮的組合Super Girls成員蔡明思（Jessica），早前到日本拍攝台灣旅遊節目《出走地圖》，今次去了日本拍攝兩星期，由於這是她首次「單飛」拍攝旅遊節目，直言出發前相當緊張︰「不是五位成員一起分稿去講，曾擔心自己一個應付不到，所以每晚都將所有資料熟讀，好似以前做學生考試溫書一樣，拍攝後覺得成功感好大。」

Jessica走訪了不同的地方拍攝，提到其中一站去了遊動物園時興奮地說︰「去動物園超開心，第一次近距離接觸動物，其中要坐船去不同的島餵猴子，牠們會乖乖坐在你身上，就樣小狗小貓一樣很可愛，好想帶牠們回家！」至於去神社遊覽時，她挑戰古式陀螺，結果誤打誤撞勝出，她表示︰「大家在玩古式陀螺，當地人指陀螺愈轉得耐，代表這一年行好運兼會大豐收。雖然劇組覺得我笨手笨腳，而店老闆看到我準備時的手法，都不睇好我會成功，但我最後竟可以轉好耐，連我自己都不敢相信。」

此外，Jessica笑言自己是半個台灣人，故今次與台灣製作團隊合作別具親切感，她笑說︰「可能因為老公是台灣人，所以我了解台灣文化，閩南話我也識聽，他們愛聽的閩南歌我也識唱，拍攝過程中，他們成日考我，我又會用台語溝通，整個過程非常開心，大家都唔覺今次在工作，好有親切感。」

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