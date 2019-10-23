中文多懶音！曾若華教你英式口音

歌手曾若華（Jude）到電台宣傳新歌《切膚之愛》，表示歌曲是個人經歷，自己是為另一半脫紋身：「其實痛過紋身10倍，但為咗佢而脫，即係正如愈深嘅感情，要經歷好多次痛先忘記到，其實脫完都仲有個印，好似愈深嘅感情仍然都係有條刺咁。」她又透露現正準備再出歌，是同一班底製作，都是自己作曲。

她又透露9月剛去完英國一星期，主要是玩及探望跌親的嫲嫲，但此行都有工作，其中拍了片段教大家講英式口音的英文：「因為好多人話我英文口音重，講中文又多懶音，因為我自細就喺英國讀書，所以好重口音，同埋近排香港好多人好似好鍾意British accent，所以畀啲tips大家。（諗住拍幾多集？）未定，會喺我嘅channel播。」她又謂在當地自己拍了個MV：「之前幫林欣彤作咗首《失戀的人站起來》，啲人話想聽我嘅demo版，所以我特登喺英國幫自己拍咗個MV，嗰一星期都好忙，希望之後可以放一個月去玩，我可以拍個旅遊節目番嚟。」

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