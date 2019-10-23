黃嘉樂施迷人電眼　吳若希整定早餐慰勞

歌手吳若希（Jinny）日前推出無綫劇《多功能老婆》插曲《每段愛還是錯》，新歌MV早在去年到台灣拍攝，邀請了劇中的對手黃嘉樂擔任男主角，Jinny：「同嘉樂拍劇好合拍好開心，而且佢高大靚仔絕對係MV男主角嘅人選，所以一早已經向老闆申請要搵佢做今次的男主角，當時嘉樂千辛萬苦在趕劇中特登為我抽出一天飛來台北拍攝，好感謝佢嘅義氣，拍攝時間好趕冇時間慰勞佢，惟有第二朝準備咗豐富早餐畀佢。」

故事講述一個知名模特兒及攝影助理的愛情故事，男主角因為忌諱自己的低下身份，覺得階層不相配，對女主角一直不敢認愛，直到終於成為真正攝影師之後，才找回女主角有 happy ending。Jinny說：「首歌其實就係講緊我響劇中飾演嘅角色『蘇蝶』對愛情的執着，愛情係無價的，根本就唔應該比較。」

今次MV內的工作人員角色都找回在場的工作人員擔任，化妝師、髮型師都被Jinny拉入鏡，全部都是義務參演，Jinny 笑說：「男主角嘅攝影師角色好啱嘉樂，佢除咗係一個好好嘅模特兒之外，都好有影人嘅潛質，始終有私人攝影師女朋友教授，最不得了係佢對眼好有電力，拍攝嘅時候望住佢好容易被電暈。」

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