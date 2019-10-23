屢傳不和！商天娥鄧萃雯「吻」恩仇

藝人鄧萃雯及商天娥日前出席分享會，娥姐主動重提當年兩人不和傳言，並向雯女盡訴姊妹情！兩人於2009年合作拍攝劇集《巾幗梟雄》時屢傳不和，事隔十年娥姐在日前的分享會上大方談及人生低潮期，自言從小到大不善辭令的她，甚少跟人溝通，容易令人誤會，娥姐憶述當年爸爸身體況狀欠佳，需要她悉心照料，拍劇家事兩忙令她身心疲累，向來以為在工作上做足本分已足夠，但一句說話卻令她感到好無力：「當時公司跟我傾續約時有加人工，但講咗句『娥，我都唔明點解連幕後人都話你有問題！』當時我好難過，決定唔再續約，每日喺屋企喊，不斷問自己『點解會係咁！』之後我回想，自己好多時候冇跟人溝通，一直覺得冇同對手、拍檔講私事嘅必要，但其實同人溝通係好重要。」

之後娥姐更懂得珍惜真友情，席間主動邀請雯女上台講當年，向來直接的娥姐單刀直入向旁邊的雯女道出，二人曾傳不和，人家講是非時也有搭嘴，她坦白說：「無論之前講過咩都好，我今次第一次分享都係因為你先做！」娥姐更吻了雯女一下，兩人笑說是基督泯恩仇，場面感動。

雯女拍劇壓力大情緒出問題

雯女重提初入行即做女主角，有名卻沒有利，不但沒有買樓的能力，連租屋生活也有困難，而且小時候父母早離異，一直得不到家庭溫暖，正正因為好渴求愛，所以拍戲時候經常全情投入，容易愛上對手，因而在愛情上弄得一敗塗地。之後於1998年置業，又因金融海嘯變成負資產，在各方面都是失敗者，自己也感到無力再行下去，雯女續說：「2013年拍攝《金枝慾孽貳》時因為沒有劇本，壓力令到我拍攝時情緒出現問題，嚴重到可能要結束演員生涯，當時我都曾經好憤怒，好挫敗，覺得人生又再次跌進谷底，但經過之後兩年時間沉澱，喺刻意不安排任何工作畀自己嘅情況下去體驗人生，發現原來我不再緊張有冇工作、不再想要努力賺錢、不再憂慮身外之物，甚至能將年長父母一切所需也交託給主，我竟然第一次真正的感受到自己好幸福！」

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