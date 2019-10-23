【潮魅】任晴佳獻出第一次　陳飛宇探索未來

近年不少星二代踏進時裝界，名模琦琦與任達華的14歲愛女任晴佳（Ella），獲時裝品牌izzue邀請出任秋冬時尚模特兒，濃眉大眼加上高挑身材的她，穿起不同造型的時裝凸顯出其個人獨特的風格。是次在倫敦拍攝她獲得不少「第一次」的經歷，包括：第一次受服裝品牌邀請拍攝大片；第一次與同樣星二代身份的年輕男星合作；第一次體驗戶外拍攝的樂趣，好反映了Ella這種熱衷探索的個性，讓她廣闊眼界和思想超乎同齡少女般的成熟。任晴佳有顏卻不任性，近來成為多本國際時尚雜誌封面模特兒，她可以在時尚界展露鋒芒，也可以一身便裝投身校園生活，她說英國寄宿學校學習的經歷讓她學會了感恩，也讓她變得獨立。

另一位星二代、國內知名導演陳凱歌及演員陳紅的兒子（Arthur）亦有份參與模特兒拍攝工作，高大的身形及俊俏的外表的他，擔當模特兒將品牌風格盡現。早已於不同的電影亮相，多重身份的他包括北京電影學院學生、擁有數次銀幕演出經驗的演員、還曾擔任過導演助理工作，是典型的集合多重身份於一身的Slash族。作為一名北京電影學院新生，身上充滿著自信的陽光大男孩朝氣，外看年輕內裏成熟。對於未來，他說：「我想探索學校裏許多的課程，是因為我對表演專業非常感興趣，也希望自己可以從中學習更多的專業知識，來豐富自己的演藝道路。」

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